Ребенок из Озерска получил лекарство после вмешательства депутата Госдумы

Артем Янковский, 14-летний мальчик из Озерска, получил жизненно важное лекарство после вмешательства депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова.

Ребенку необходим препарат «Револейд», который выпускается только за рубежом. Его стоимость от 80 тысяч рублей за упаковку. Подросток страдает неизлечимым заболеванием, и пропуск даже одного приема таблетки может серьезно ухудшить его состояние. Болезнь Артема включена в российский перечень орфанных заболеваний и его обязаны бесплатно снабжать необходимым препаратом. Но никаких гарантий, что лекарство будет получено в срок, медицинские чиновники не дают.

Мать ребенка, Юлия Янковская, обратилась за помощью к депутату Владимиру Бурматову. Она рассказала, что чиновники сначала долго отказывались выписать ребенку препарат, потом долго решали, из какого бюджета он будет оплачиваться. Первые три месяца мальчик получал лекарство, а потом с его поставкой начались проблемы.

Народный избранник обратился с запросом в региональный минздрав, после чего вопрос с обеспечением ребенка лекарствами был благополучно решен. «Мы очень благодарны Владимиру Владимировичу за внимание к нашей проблеме и быструю реакцию», – говорит Юлия Янковская.

Владимир Бурматов помогает жителям Озерска с обеспечением необходимыми лекарствами уже не впервые. Ранее к нему обращалась Татьяна Ткачева, которая регулярно сталкивалась с нехваткой препарата «Депакин Хроносфера». Это лекарство предназначено для сына женщины, который страдает ДЦП. Благодаря вмешательству Бурматова поставки препарата были налажены.

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