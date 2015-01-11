Озерскому педагогу, подозреваемому в педофилии, продлили срок содержания под стражей

Заместитель председателя Озерского городского суда Валерий Кузнецов удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей Бориса Чигирина, обвиняемого в педофилии (статья 135 УК РФ).

Чигирин, штатный педагогический работник Дворца творчества детей и молодежи Озерска, был задержан 29 сентября. Позднее по решению суда задержанный был арестован.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый во Дворце творчества детей и молодежи города Озерска совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. Официальные представители управления образования от комментариев воздержались.

Бывшие коллеги Чигирина по ДТиМ напомнили корреспонденту Znak.com, что слухи о нетрадиционной ориентации арестованного педагога ходили давно. Однако в отсутствие прямых доказательств его предпочитали не трогать. Во-первых, Чигирин в течение ряда лет занимался благим делом — организовал и практически в одиночку вел работу подросткового поискового отряда «Уралец», который ежегодно выезжал на раскопки в места боевых действий времен Великой Отечественной войны. Также Чигирин организовал в Озерске музей Боевой Славы, получивший поддержку властей и простых граждан.

Другой причиной, по которой «интимная» жизнь подозреваемого в педофилии не обсуждалась в открытую, — его скандальный характер. Работая журналистом и чиновником от культуры, Чигирин прославился своими публичными скандалами с коллегами. До его ареста самым известным эпизодом из жизни Чигирина была его угроза самосожжения в кабинете мэра в середине 90-х годов прошлого века.

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