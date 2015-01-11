В Челябинской области в 2017 году к газу подключены более семи тысяч домов и квартир

По решению губернатора Бориса Дубровского программа газификации Челябинской области возобновилась с 2014 года. В 2014-2016 годы по решению главы региона на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен 1млрд 679 млн рублей. За 2017 год построено более 400 км сетей высокого и низкого давления и подключены к газу около семи тысяч квартир и домов. Всего в регионе действуют три программы, способствующие повышению уровня газификации области. Для строительства газопроводов и газовых сетей в рамках государственных программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» и «Устойчивое развитие сельских территорий» с учетом последних корректировок предусмотрено 882,8 млн рублей. В том числе 863,6 млн рублей из областного бюджета и 19,2 млн рублей – из федерального. «В рамках программы газификации ЖКХ Челябинской области, за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газораспределительными организациями региона газа по сетям планируется освоить 226 миллионов рублей», – пояснил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. На эти деньги будут построены еще почти 110 км газопроводов. Еще примерно 2,7 тыс. семей смогут впоследствии подключиться к газу. Реализация запланированных мероприятий по газификации в 2017 году позволит довести уровень газификации Челябинской области до 70,6%. Реализация некоторых проектов позволит газифицировать целые поселки Челябинской области. Яркий пример таких населенных пунктов – деревни Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района области. Общая протяженность системы, включая подводящий газопровод, составила более 19 км. В результате «голубое топливо» поступит в 560 частных домов и квартир. Суммарная стоимость газификации населенных пунктов с учетом дополнительных работ составит 24 млн рублей. В настоящий момент все работы завершены, объект проходит проверку Ростехнадзора. Помимо того, подходит к концу очередной этап работ по обеспечению газом малоэтажных жилых строений в городе Пласт. Инфраструктура в городе развивается не первый год – это уже 10 очередь газификации. В 2017 году для того, чтобы обеспечить жителям 438 частных жилых домов и квартир доступ к «голубому топливу», будет проложено 19,8 км газопровода. На эти цели было направлено 30 млн рублей из регионального бюджета. Пуск газа также намечен на декабрь 2017 года. Большая работа по газификации проделана и в Кизильском районе. В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» газифицирована восточная часть райцентра – села Кизильского, а также поселок Сыртинский. Из областного бюджета на это выделено около 17,2 млн рублей. Еще 13 млн рублей добавили из районного бюждета. Всего проложено 12 км уличных газовых сетей, что дает возможность более чем 240 семьям подключиться к «голубому топливу». Кроме того, введен в эксплуатацию семикилометровый участок газопровода в Кусе. Он обеспечивает топливом семь улиц – более 200 частных домов. Общая стоимость работ составила 13,5 млн рублей. Средства также были выделены из областного бюджета. Также продолжается газификация Брединского района. В 2017 году в поселке Заозерный построен подводящий газопровод протяженностью 8,8 км строился по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем», а разводящие сети длиной более 4 км по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В общей сложности затраты бюджета составили более 12,3 млн рублей. Возможность подключиться к газу получили жители всех 58 домов поселка. Поскольку многие объекты газоснабжения имеют длительный цикл строительства, часть газопроводов, прокладка которых начата в 2017 году, будет сдана в 2018. На первый квартал следующего года намечен пуск газа в поселок Михеевка Миасского городского округа. Этот проект также реализуется по поручению президента РФ. В его рамках топливо поступит на семь улиц поселка, где располагается 161 частный дом. Всего построено пять километров газовых сетей низкого давления. На это из областного бюджета направлено 14 млн рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-v-2017-godu-k-gazu-podklyucheny-bolee-semi-tysyach-domov-i-kvartir