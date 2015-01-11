Привычка, сохраняющая жизнь

Уважаемые родители!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» настоятельно рекомендует:
Воспитывайте у детей устойчивую привычку соблюдать правила дорожного движения, особенно на личном примере:
Помните! Дети во всем подражают взрослым!
Напоминайте детям о значении сигналов светофора;
Учите детей правильному переходу через проезжую часть - на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах;
Учите детей не только всматриваться в улицу, но и вслушиваться, т.к. в темное время суток машины не очень заметны;
Учите детей ходить по тротуару, держась подальше от бордюра;
Приучите ребенка, двигаясь по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках;
Если у подъезда есть движение транспорта, обратите на это внимание ребенка;
Не допускайте, чтобы дети играли около проезжей части, объясните, что для этого существуют детские площадки;
Прикрепите к одежде детей световозвращающие значки-фликеры.
Ключевые теги: правила дорожного движения.
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