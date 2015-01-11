Привычка, сохраняющая жизнь

Уважаемые родители!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» настоятельно рекомендует:

Воспитывайте у детей устойчивую привычку соблюдать правила дорожного движения, особенно на личном примере:

Помните! Дети во всем подражают взрослым!

Напоминайте детям о значении сигналов светофора;

Учите детей правильному переходу через проезжую часть - на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах;

Учите детей не только всматриваться в улицу, но и вслушиваться, т.к. в темное время суток машины не очень заметны;

Учите детей ходить по тротуару, держась подальше от бордюра;

Приучите ребенка, двигаясь по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках;

Если у подъезда есть движение транспорта, обратите на это внимание ребенка;

Не допускайте, чтобы дети играли около проезжей части, объясните, что для этого существуют детские площадки;

Прикрепите к одежде детей световозвращающие значки-фликеры.