О проезде реабилитированных граждан

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области информирует реабилитированных граждан о том, что в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 16 июня 2015 года № 303-П «О Положении, порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, проживающим на территории Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте», с 1 июля 2015 года осуществляется прием документов на оплату проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (в размере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, кроме такси (в размере 50 процентов стоимости проезда).

Оплата проезда в соответствии с приобретенными билетами, осуществляется только по территории Российской Федерации.

К сведению сообщаем, что гражданин, имеющий категорию «Реабилитированный» и одновременно являющийся инвалидом либо ветераном труда, имеет право на оплату проезда один раз в год. В соответствии пункту 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 года № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» при наличии у гражданина права на предоставление одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с Законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.

По порядку и условиям возмещения расходов реабилитированным лицам, связанных с оплатой проезда, необходимо обращаться по адресу: г.Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, 20, кабинет № 131, телефоны для справок: 2-39-49, 6-52-43.

Приемные дни: понедельник, четверг, с 9.00 до17.00; перерыв с 13.00-14.00).

Документы можно подать в Многофункциональный центр (МФЦ) –

пр. Ленина, д.62, 1-ый этаж.

Приемные дни: Пн-Вт, Чтв-Пт с 9-00 до 19-00

Среда с 9-00 до 20-00

Суббота с 9-00 до 13-00

Администрация п.Новогорный: Вторник с 9-00 до 13-00

Администрация п.Метлино: Четверг с 9-0

Возможна предварительная запись: по телефону 2-01-10 или на сайте mfcozersk.ru.

Также документы можно подать на портале Гос.услуг: https://www.gosuslugi.ru.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа