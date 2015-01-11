Фестиваль ENERGY зарядит Челябинск

Гостей ожидает большой концерт, на котором лучшие танцоры страны и ближнего зарубежья продемонстрируют свое мастерство и ответят на главный вопрос: кто лучший в этом году? Южноуральцы увидят лучшие Street show России и стран СНГ, мощнейшие танцевальные битвы по направлениям хип-хоп, хаус, брейкинг и дэнсхолл. В этом году их формат станет еще ярче, финалы будут проходить под музыку Shaika Ninja и dj Smirnov (Спб). Специальным гостем в этом году приглашен самый техничный рэп-исполнитель страны BUMBLE BEEZY, который даст концерт в рамках фестиваля. География участников и гостей ENERGY с каждым годом становится все шире и шире, многим придется пройти отборочные этапы сначала в своих городах, затем в рамках фестиваля уже в Челябинске. Фестиваль состоится 10 декабря. С 17.00 до 20.00 пройдут финальные битвы, лучшие шоу, награждение. С 20.00 до 21.00 пройдет концерт BUMBLE BEEZY.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/festival-energy-zaryadit-chelyabinsk-42127