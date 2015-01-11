Озерск убирает незаконные рекламные щиты

Администрация округа приступила к решительным действиям в сфере наружной рекламы: с 30 ноября на территории Озерска начался демонтаж массивных металлических конструкций, установленных без законных оснований.

На протяжении нескольких лет усилия властей направлены на то, чтобы навести порядок с билбордами, количество которых в Озерске постоянно растерт и насчитывается уже более 40 единиц. Все они расположены на муниципальной земле без оформления договоров аренды и продолжительное время эксплуатировались с нарушением федерального закона «О рекламе», муниципальных нормативно-правовых актов.

В свое время озерские билборды были включены в «Схему размещения рекламных конструкций», утвержденную на местном уровне в 2013 году (ссылка на документ) и определяющую места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.

В 2015 году решением Собрания депутатов было принято «Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа». Данным документом определено, что выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности происходит после проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. На практике ситуация сложилась так, что у собственников закончился срок разрешений на установку билбордов, но они не стали освобождать места, чем создали препятствие для проведения конкурсных процедур. Поэтому вступили в силу нормы "Положения" в части принудительного демонтажа и хранения рекламных конструкций.

- Сегодняшнему демонтажу предшествовала большая работа: органы местного самоуправления актуализировали нормативно-правовую базу, наше Управление наладило взаимодействие с собственниками рекламных конструкций, - пояснил Сергей Бондарь, начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства, которое обеспечивает формирование единого рекламно-информационного пространства в округе. – Сначала нами была проведена инвентаризация объектов, а когда не без труда удалось определить собственников билбордов, начался долгий переговорный процесс. В течение нескольких лет мы неоднократно собирали владельцев щитов, знакомили их с новыми условиями размещения наружной рекламы и предлагали им самостоятельно убрать конструкции, незаконно расположенные на муниципальной земле и зданиях, сооружениях. Никто из участников сегодняшних событий не может сказать, что ничего не знал о неизбежности принудительного демонтажа. Более того, нам приходилось начинать весь путь (уведомления, предписания) сначала, когда выяснялось, что ряд билбордов вдруг поменяли собственников. В ноябре 2017 года официальные уведомления о демонтаже были опубликованы в «Озерском вестнике».

На сегодняшний день добровольно разобранными в Озерске оказались лишь единицы рекламных конструкций, с одним из собственников пришлось пройти через судебное разбирательство: итог – далее бесплатно пользоваться муниципальной землей для ведения коммерческой деятельности по размещению рекламы он не будет.

Следует отметить, что демонтаж билбордов осуществляется на бюджетные средства в рамках контракта с ФГУП «ПО «Маяк», которое должно завершить работы к 20 декабря.

- Все разобранные рекламные конструкции складируются и будут храниться Управлением имущественных отношений в течение трех лет. По Положению, если хозяева захотят забрать свое имущество, им придется возместить расходы по демонтажу и хранению, - отметил Сергей Бондарь.

Специалисты особо подчеркивают, что в Озерском городском округе существует определенный порядок, соблюдать который придется всем участникам рекламного рынка, вне зависимости от видов наружной рекламы (баннеры, транспаранты, световые вывески, электронные табло и экраны, крышные установки и т.д.) и мест ее размещения. В первую очередь внимание будет уделяться муниципальной земле, зданиям и сооружениям.

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