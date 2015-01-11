Новые дорожные указатели утвердили, но вешать их нельзя

Вступил в силу "Предварительный национальный стандарт" на дорожные знаки. Благодаря ему на дорогах могут появится новые дорожные знаки, а также будут усовершенствованы ныне существующие.

Об этом сообщил корреспонденту "РГ" председатель проектного технического комитета N 703 Росстандарта "Удобная дорога" Александр Шумский. Именно этот комитет придумал и разработал новые знаки. Росстандарт принял этот проект и утвердил его. Но временно. Дело в том, что у нас в законодательстве заложено такое явление, как временные стандарты. Например, этот будет действовать до 2020 года. Если приживется - его примут как обязательный. Нет - отправят на доработку. Новый стандарт вводит знаки, которые уменьшены в три раза для дорог, где установлено ограничение скорости 60 км/час. Разработчики считают, что при такой скорости водитель сможет их увидеть.

Также вводятся знаки с дополнительной информацией. Если раньше эта дополнительная информация размещалась на дополнительных табличках, утвержденных в приложении к Правилам дорожного движения, то теперь она будет именно на знаках. То есть прямо на знаке будет видно, что парковка платная, или она предназначена для инвалидов, или будет указание направления на паркинг. Причем платный или бесплатный - также будет указанно на самих знаках. Также вводится новый знак: выделенная полоса для движения трамваев. Согласно этому требованию водителям запрещается выезжать на трамвайные пути даже в том случае, если они расположены вровень с дорогой. Еще один знак вводит новый "временный" ГОСТ. Это металлическая стрелка к светофорам без дополнительной секции для поворота направо. То есть если на светофоре горит красный свет, но есть такая стрелка, то водителям разрешен поворот направо, но только после того, как они пропустят всех, кто пользуется преимуществом. Новые знаки эксперты оценили очень хорошо. Все поддержали такие нововведения.

Но вот беда. Применять такие знаки пока нельзя. Дело в том, что сначала необходимо внести изменения в Правила дорожного движения, установив там новые требования, а также расписав сами знаки. И только после этого эти самые знаки устанавливать. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, подобные поправки в Правила готовятся. Но когда они будут приняты - никому не известно. Кроме того, даже в проекте поправок указана дата вступления в силу. Речь идет о 1 июля 2018 года. То есть до этой даты устанавливать утвержденные временным ГОСТом знаки никто не имеет права. Более того, если они будут установлены, то сотрудники ГИБДД обязаны выносить предписания местным властям для устранения нарушения. А нарушение заключается в установке знаков, которые не соответствуют требованиям Правил дорожного движения. Получается, если где-то на светофоре установили зеленую металлическую стрелку и водитель, уступив всем дорогу, повернул направо, его привлекут к ответственности за проезд на красный свет. А это штраф тысяча рублей. А за повторное нарушение - лишение прав на 4-6 месяцев.

Компетентно

Сергей Смирнов, юрист, редактор журнала "За рулем":

Поведение водителей, пешеходов и других участников дорожного движения на дороге регулируется основным документом - Правилами дорожного движения. Все изменения в этом документе могут появиться исключительно по решению Правительства РФ. А вот наказание для участников дорожного движения, нарушающих требования Правил, установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях. Причем наказания установлены именно за неисполнение Правил дорожного движения. Если каким-либо техническим регламентом установлен иной порядок движения (введены новые знаки или сигналы светофора), то это в обязательном порядке должно быть отражено в ПДД. Может быть такая ситуация. Водитель, к примеру, поворачивает на установленную по новому стандарту стрелку. А на основном сигнале светофора горит "красный". В этом случае инспектор ДПС сможет абсолютно законно привлечь водителя за проезд на "красный". Так как в ПДД о такой "стрелке" нет ни слова.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Антон Переплетчиков / Александр Смирнов / Михаил Шипов / Владимир Баршев

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