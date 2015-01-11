 Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

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Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

А сейчас весело проводим этот! Тем более, что нынешний уикенд полон самых различных событий, праздников, выставок на любой вкус!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

Озёрск

15 декабря 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: чёрная комедия «Лейтенант с острова Иинишмор»

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16 декабря 11-30

Кск «Лидер»: показательные выступления женской сборной по боксу. Мастер-классы для всех желающих.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16 декабря 11-00, 13-00

Озёрский театр кукол: в малом зале состоится премьера для самых маленьких (3+) – «Курочка Ряба»! «Курочка Ряба» – сказка древняя, загадочная. Ученые-фольклористы обнаруживают в ней чуть ли не библейскую историю об изгнании из рая Адама и Евы, а в образе Мышки – действие потусторонних сил. Современные версии спектаклей по этой сказке варьируются от внезапно свалившегося на Бабку с Дедкой золотого клада в миллион долларов – до Киндер-сюрприза. Но зрители Озерского театра кукол «Золотой петушок» могут спать спокойно – в спектакле Озерского театра кукол «Золотой петушок» ничего такого не будет!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16 декабря 17-00

ДК «Маяк»: концерт группы Дискаер «Нам 18!»

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря с 14-30

Кск «Лидер»: Открытый Кубок Озёрского городского округа средних женских команд по волейболу.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка «Зоки и Бада» (5+)

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

18-30 Вечер французской комедии: «Учитесь водить автомобиль заочно» (12+)

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря 15-00

ДК «Строитель»: мастер-класс по вязанию сумки «Зефирка-лайт» для начинающих.

16 декабря 14-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

Открытое Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

ХК «Маяк-Гранит» (г. Озерск) - ХК «Синара» (г. Каменск-Уральский)

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря 13-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

70-ый Чемпионат и Кубок Челябинской области по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

ХК «Маяк-Гранит» (г. Озерск) - ХК «Таганай» (г. Златоуст)

 Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

Челябинск

16 декабря 12-00

ЦПКиО им.Гагарина: фольклорно-гастрономический разгуляй «Уральские пельмени на Николу зимнего».

16-17 декабря 12-00 - 18-00

World trade center: Новогодний #CHE_Market. Маркет, в котором примут участие молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

С 15 декабря

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея: С чего начинается изучение нового языка? С основ, с алфавита! То же касается и художественного творчества. Выставка «Азбука искусства» покажет из чего складывается художественный алфавит. Такие «кирпичики», как виды, жанры, картины мастеров XIX и XX вв. составят экспозицию.

В собрании Челябинского музея изобразительных искусств таится множество предметов, способных восхитить зрителя и проиллюстрировать массив истории искусства.

Через живопись Айвазовского, Поленовой, Васнецова и других русских художников XIX века зритель отправится в минувшую эпоху с ее пейзажами, портретами, уютом быта и сюжетами на тему русских народных сказок.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

С 15 декабря

Государственный исторический музей Южного Урала: «Гордимся прошлым. Работаем на будущее». Выставка посвящена 70-летию АО «ГРЦ Макеева» — головного разработчика жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами, одного из крупнейших научно-технических центров России по разработке ракетно-космической техники.

На выставке демонстрируются масштабные модели ракет и подводных лодок, элементы конструкции и комплектующие изделия, модели космических ракет-носителей.

Десятки уникальных экспонатов, один из которых — головная часть ракеты «Волна», использованная для вывода полезной нагрузки в космос и возвращения на Землю.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

С 15 декабря

Alvitr Gallery, Галерея современного актуального искусства: Питер Цвик «Места, в которых я никогда не был…». Питер Цвик - молодой художник из Словакии, который уже успел принять участие в нескольких международных проектах, в том числе в параллельной программе Московской биеннале мо-лодого искусства 2016 года. Сейчас Питер Цвик находится в резиденции в Лейпциге и создает новую серию работ, которая связана с нашей памятью, восприятием места и игрой воображе-ния.

В своих работах Питер Цвик изучает нашу визуальную память и показывает, основываясь на свое примере, как восприятие действительности смешивается через забывание с нашим во-ображением или просто размывается.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

Екатеринбург:

15 декабря 17-00

ДИВС "Уралочка": Большой вечер бокса от RCC Boxing Promotions!

«Русский витязь» Александр Поветкин против чемпиона Европы WBO Кристиана Хаммера! А также Евгений Градович, Павел Маликов, Магомед Курбанов и Евгений Чупраков!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

15 декабря 18-00

Библиотека им. В. Г. Белинского: Показ документального фильма знаменитой команды ТАУ («Телевизионного Агентства Урала»), в рамках проекта «Золотой фонд краеведения».

Встреча с творческой группой и Владом Некрасовым. Лента, посмотреть которую можно только в Белинке, рассказывает о городе-тёзке нашего мегаполиса, Свердловске, расположенном в Луганской области. Что существует в «параллельном» Свердловске? Уличный цирк, метро — паровозики в шахте, могила Порфирия Иванова и толпа его последователей, а ещё это Родина знаменитого циркового артиста и депутата Анатолия Марчевского.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16 декабря с 10-00

Музей «Дом Метенкова»: городской фестиваль мастер-классов. В восьми тематических зонах взрослые и дети будут учиться создавать красоту и уют. Более 30 мастер-классов!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16-17 декабря

Антимузей компьютеров и видеоигр: Фестиваль ретро игр Ретрогейм.рф в Екатеринбурге. Во второй раз в Екатеринбурге пройдёт ретро-фестиваль компьютерных игр, который собирает любителей «олдскульных» игр и всех увлечённых компьютерной индустрией. Только здесь, в одном месте, будет воссоздана история и обстановка нескольких поколений. На фестиваль специально привезут приставки и компьютеры коллекционеров из Германии. Вы сможете поиграть и насладиться в более чем на 30 приставках и сотни компьютеров.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

16 декабря 12-00

ТЦ "Успенский": Fashion Fest в «Успенском». лекции по стилю и имиджу, бьюти-бар, бесплатные консультации стилистов, новогодняя мастерская, призы, розыгрыши и многое другое!

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

С 16 по 18 декабря

ДИВС "Уралочка": Чемпионат России по волейболу Молодежной Лиги

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря с 12-00

Музей истории Екатеринбурга: Новогодний Green Market.В программе праздничной ярмарки — увлекательные мастер-классы по изготовлению и оформлению новогодних подарков, лотерея и розыгрыш подарков. По цене входного билета, каждый из которых станет лотерейным, гости музея научатся расписывать ржаные медовые пряники, декорировать елочные шары в смешанной технике декупаж, готовить классический десерт «Три шоколада» с использованием азота.

Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

17 декабря

КРК "Уралец": хоккейный матч ХК «Авто» VS ХК «Ладья» пройдет 17 декабря на Арене «Уралец».

 Александра Лебедева

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