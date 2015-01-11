 Всего каких-то 2 недели — и наступит Новый год!

А сейчас весело проводим этот! Тем более, что нынешний уикенд полон самых различных событий, праздников, выставок на любой вкус!

Озёрск

15 декабря 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: чёрная комедия «Лейтенант с острова Иинишмор»

16 декабря 11-30

Кск «Лидер»: показательные выступления женской сборной по боксу. Мастер-классы для всех желающих.

16 декабря 11-00, 13-00

Озёрский театр кукол: в малом зале состоится премьера для самых маленьких (3+) – «Курочка Ряба»! «Курочка Ряба» – сказка древняя, загадочная. Ученые-фольклористы обнаруживают в ней чуть ли не библейскую историю об изгнании из рая Адама и Евы, а в образе Мышки – действие потусторонних сил. Современные версии спектаклей по этой сказке варьируются от внезапно свалившегося на Бабку с Дедкой золотого клада в миллион долларов – до Киндер-сюрприза. Но зрители Озерского театра кукол «Золотой петушок» могут спать спокойно – в спектакле Озерского театра кукол «Золотой петушок» ничего такого не будет!

16 декабря 17-00

ДК «Маяк»: концерт группы Дискаер «Нам 18!»

17 декабря с 14-30

Кск «Лидер»: Открытый Кубок Озёрского городского округа средних женских команд по волейболу.

17 декабря 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка «Зоки и Бада» (5+)

18-30 Вечер французской комедии: «Учитесь водить автомобиль заочно» (12+)

17 декабря 15-00

ДК «Строитель»: мастер-класс по вязанию сумки «Зефирка-лайт» для начинающих.

16 декабря 14-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

Открытое Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

ХК «Маяк-Гранит» (г. Озерск) - ХК «Синара» (г. Каменск-Уральский)

17 декабря 13-00

Хоккейный корт стадиона "Труд"

70-ый Чемпионат и Кубок Челябинской области по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2017-2018 г.г.

ХК «Маяк-Гранит» (г. Озерск) - ХК «Таганай» (г. Златоуст)

Челябинск

16 декабря 12-00

ЦПКиО им.Гагарина: фольклорно-гастрономический разгуляй «Уральские пельмени на Николу зимнего».

16-17 декабря 12-00 - 18-00

World trade center: Новогодний #CHE_Market. Маркет, в котором примут участие молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!

С 15 декабря

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея: С чего начинается изучение нового языка? С основ, с алфавита! То же касается и художественного творчества. Выставка «Азбука искусства» покажет из чего складывается художественный алфавит. Такие «кирпичики», как виды, жанры, картины мастеров XIX и XX вв. составят экспозицию.

В собрании Челябинского музея изобразительных искусств таится множество предметов, способных восхитить зрителя и проиллюстрировать массив истории искусства.

Через живопись Айвазовского, Поленовой, Васнецова и других русских художников XIX века зритель отправится в минувшую эпоху с ее пейзажами, портретами, уютом быта и сюжетами на тему русских народных сказок.

С 15 декабря

Государственный исторический музей Южного Урала: «Гордимся прошлым. Работаем на будущее». Выставка посвящена 70-летию АО «ГРЦ Макеева» — головного разработчика жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами, одного из крупнейших научно-технических центров России по разработке ракетно-космической техники.

На выставке демонстрируются масштабные модели ракет и подводных лодок, элементы конструкции и комплектующие изделия, модели космических ракет-носителей.

Десятки уникальных экспонатов, один из которых — головная часть ракеты «Волна», использованная для вывода полезной нагрузки в космос и возвращения на Землю.

С 15 декабря

Alvitr Gallery, Галерея современного актуального искусства: Питер Цвик «Места, в которых я никогда не был…». Питер Цвик - молодой художник из Словакии, который уже успел принять участие в нескольких международных проектах, в том числе в параллельной программе Московской биеннале мо-лодого искусства 2016 года. Сейчас Питер Цвик находится в резиденции в Лейпциге и создает новую серию работ, которая связана с нашей памятью, восприятием места и игрой воображе-ния.

В своих работах Питер Цвик изучает нашу визуальную память и показывает, основываясь на свое примере, как восприятие действительности смешивается через забывание с нашим во-ображением или просто размывается.

Екатеринбург:

15 декабря 17-00

ДИВС "Уралочка": Большой вечер бокса от RCC Boxing Promotions!

«Русский витязь» Александр Поветкин против чемпиона Европы WBO Кристиана Хаммера! А также Евгений Градович, Павел Маликов, Магомед Курбанов и Евгений Чупраков!

15 декабря 18-00

Библиотека им. В. Г. Белинского: Показ документального фильма знаменитой команды ТАУ («Телевизионного Агентства Урала»), в рамках проекта «Золотой фонд краеведения».

Встреча с творческой группой и Владом Некрасовым. Лента, посмотреть которую можно только в Белинке, рассказывает о городе-тёзке нашего мегаполиса, Свердловске, расположенном в Луганской области. Что существует в «параллельном» Свердловске? Уличный цирк, метро — паровозики в шахте, могила Порфирия Иванова и толпа его последователей, а ещё это Родина знаменитого циркового артиста и депутата Анатолия Марчевского.

16 декабря с 10-00

Музей «Дом Метенкова»: городской фестиваль мастер-классов. В восьми тематических зонах взрослые и дети будут учиться создавать красоту и уют. Более 30 мастер-классов!

16-17 декабря

Антимузей компьютеров и видеоигр: Фестиваль ретро игр Ретрогейм.рф в Екатеринбурге. Во второй раз в Екатеринбурге пройдёт ретро-фестиваль компьютерных игр, который собирает любителей «олдскульных» игр и всех увлечённых компьютерной индустрией. Только здесь, в одном месте, будет воссоздана история и обстановка нескольких поколений. На фестиваль специально привезут приставки и компьютеры коллекционеров из Германии. Вы сможете поиграть и насладиться в более чем на 30 приставках и сотни компьютеров.

16 декабря 12-00

ТЦ "Успенский": Fashion Fest в «Успенском». лекции по стилю и имиджу, бьюти-бар, бесплатные консультации стилистов, новогодняя мастерская, призы, розыгрыши и многое другое!

С 16 по 18 декабря

ДИВС "Уралочка": Чемпионат России по волейболу Молодежной Лиги

17 декабря с 12-00

Музей истории Екатеринбурга: Новогодний Green Market.В программе праздничной ярмарки — увлекательные мастер-классы по изготовлению и оформлению новогодних подарков, лотерея и розыгрыш подарков. По цене входного билета, каждый из которых станет лотерейным, гости музея научатся расписывать ржаные медовые пряники, декорировать елочные шары в смешанной технике декупаж, готовить классический десерт «Три шоколада» с использованием азота.

17 декабря

КРК "Уралец": хоккейный матч ХК «Авто» VS ХК «Ладья» пройдет 17 декабря на Арене «Уралец».

Александра Лебедева