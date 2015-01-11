» Итоги операции «Тоннель»

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 15 декабря 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено специальное мероприятие группами нарядов ДПС по массовой проверке водителей на наличие признаков опьянения «Тоннель».

На практике данные мероприятия уже показали высокие результаты по выявляемости правонарушений в области безопасности дорожного движения. Уйти из «живого тоннеля», состоящего из 22 сотрудников полиции очень нелегко и останавливают сотрудники автомобили не выборочно, а все подряд.

За время проведения мероприятия проверили порядка 960 автомобилей и в потоке выявили одного водителя, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

В случаях выявления нетрезвых нарушителей Правил дорожного движения, просим Вас своевременно сообщать о данных фактах по телефонам:

• 2-50-85 телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск ;

• 2-00-10 телефон ОГИБДД;

• https://74.мвд.рф (Используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе»;

• atfakultet.susu.ru (Используя вкладку «Нетрезвый водитель»).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск