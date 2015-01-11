Подача горячей воды и теплоснабжение в домах на б.Гайдара будут восстановлены сегодня днём

Сегодня в связи с проведением ремонтных работ специалистами ММПКХ было отключено теплоснабжение в домах №№24, 26, 28 по б. Гайдара и в доме №34 по ул. Матросова. Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев ремонт теплосети проводится по причине аварийной ситуации – утечки горячей воды на магистральном теплопроводе, которая произошла на прошлой неделе.

– Специалистам ММПКХ потребовалось несколько дней, чтобы подготовиться к проведению ремонтных работ и устранению дефекта трубы, – комментирует ситуацию Иван Сбитнев. – Были проведены земляные работы (выкопана траншея), подготовлены необходимые материалы и нормативные документы, а также проинформированы управляющие организации о том, что 19 декабря в нескольких домах в этом районе будут отключены горячая вода и теплоснабжение. Сегодня эта информация была объявлена через диспетчерскую службу, и с утра специалисты приступили к работе по замене дефектного участка трубы на данной магистрали. Планируется, что сегодня к 14 часам работы будут выполнены, горячее водоснабжение и отопление в этих домах запущено в штатном режиме.

На данный момент, как сообщил главный инженер ММПКХ Владимир Антипьев, отклонений от графика и внештатных ситуаций нет. Иван Сбитнев подчеркнул, что проведение ремонта на теплосетях – вынужденная мера, поскольку прогнозируется понижение температуры воздуха, и за короткий период времени, до наступления морозов, необходимо было утечку устранить, чтобы в новогодние праздники ситуация не усугубилась, и данная поломка не привела к разрыву магистральной трубы.

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