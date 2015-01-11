Виновник пьяного ДТП не возместил вред потерпевшему и даже не извинился

Суд разрешил требования о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнему жителю г. Озёрска, в результате дорожно-транспортного происшествия.

Александр М., действующий в интересах несовершеннолетнего сына, обратился в суд с исковым заявлением к ПАО СК «Росгосстрах», Виктору С., о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина в результате дорожно-транспортного происшествия, компенсации дополнительных расходов, компенсации морального вреда. В обоснование иска сослался на то, что в апреле 2017 года Виктор С., управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, допустил наезд на припаркованный автомобиль, который откинуло на стоящего пешехода - несовершеннолетнего сына истца К., получившего в результате этого телесные повреждения. Причиненный вред ответчик Виктор С. не загладил. Страховая компания отказала в страховом возмещении.

Разрешая вышеуказанные требования, суд пришел к следующему.

09 апреля 2017 г. Виктор С., управляя автомобилем марки «Ауди», в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «ВАЗ 21110», который откинуло на стоящего рядом пешехода – несовершеннолетнего К., в результате чего последний получил телесные повреждения, повлекшие за собой средний вред здоровью.

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Виктор С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

Судом установлено, что Виктором С. вред потерпевшему К. не возмещен.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона "Об ОСАГО" страховая выплата, причитающаяся потерпевшему за причинение вреда его здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в счет возмещения расходов, связанных с восстановлением здоровья потерпевшего, и утраченного им заработка (дохода) в связи с причинением вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

Из материалов дела следовало, что отказ в выплате страхового возмещения являлся незаконным, в связи с чем суд удовлетворил требования истца о взыскании со страховой компании утраченного заработка в размере 26 250 руб., компенсации морального вреда в размере 1000 руб., неустойки в размере 26 250 руб.

В связи с установлением факта нарушения прав потребителя и несоблюдением в досудебном порядке удовлетворения требований потребителя о выплате страхового возмещения, суд в соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителя» также взыскал со страховой компании в пользу Александра М. штраф в размере 26 750 руб.

Удовлетворяя требования о взыскании с Виктора С. морального вреда в размере 200 000 руб., суд исходил из индивидуальных особенностей потерпевшего и заслуживающих внимания обстоятельств, влияющих на оценку размера компенсации морального вреда, в том числе учел тяжесть вреда здоровью и характер повреждений, ухудшение К. качества жизни, эмоциональное расстройство, невозможность заниматься учебным процессом, спортом. Суд учел также, что Виктор С. каких-либо извинений потерпевшему не принес, причиненный вред не загладил.

Решение не вступило в законную силу

Пресс-служба Озёрского городского суда