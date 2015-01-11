Челябинская область решает молочную задачу

На коллегии министерства сельского хозяйства Челябинской области, посвящённой итогам года и задачам на 2018 год, заместитель губернатора Сергей Сушков назвал одним из главных достижений агропромышленного комплекса рост производства сырого молока в физическом объёме. Как доложил 19 декабря исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, производство молока в 2017 году составит 455 тыс. тонн (на уровне прошлогоднего). Так как статистика ежегодно снижает объёмы молока, исходя из информации о сокращении поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан, сохранить валовой объём молочной продукции стало возможным только благодаря работе сельхозорганизаций и фермеров, которые наращивают поголовье и увеличивают продуктивность животных. «Мы наблюдаем тенденцию увеличения продуктивности животных и валового объёма молока в общественном секторе на фоне снижения производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан (этот показатель учитывается по статистике). Молочная продуктивность в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по итогам 2017 года должна составить 5545 кг от каждой коровы, это на 492 кг выше итогового показателя 2016 года. Практически вышли на средний уровень надоев в Российской Федерации. Продуктивность растёт за счёт улучшения кормовой базы, работы по воспроизводству стада», – подчеркнул Александр Завалищин. В 2018 году в отрасли молочного животноводства стоит задача закрепить полученные положительные сдвиги. В текущем году, дополнительно к уже имеющимся субсидиям на поддержку продуктивности в молочном и мясном скотоводстве (213,3 млн и 68,3 млн рублей соответственно), были выплачены 42,3 млн рублей на увеличение поголовья молочных и мясных коров. Уже известно, что в 2018 году на увеличение продуктивности в молочном животноводстве будет направлено 231,6 млн рублей, причём 155 млн рублей составят средства областного бюджета. Чтобы сохранить уровень поддержки отрасли и выдержать условия софинансирования с федеральным бюджетом, субсидии будут выплачиваться по двум новым порядкам: на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (76,6 млн руб. – федеральный бюджет; 18 млн руб. – областной бюджет) и на производство и реализацию товарного молока (137 млн руб – областной бюджет).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-reshaet-molochnuyu-zadachu-42350