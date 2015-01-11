Два южноуральца решили очистить местные скалы и пещеры от красочных «автографов»

В Челябинской области нашлись люди, готовые очистить скалы и пещеры от сделанных краской надписей – спелеологический эксперимент проводят коммунальщик и предприниматель из Кыштыма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За последние десятилетия стены Сугомакской пещеры покрылись современной наскальной живописью. Никакой археологической ценности она, конечно, не представляет, но убрать краску с камня с помощью обычной щетки и воды невозможно, а применять химические средства типа ацетона на памятнике природы запрещено – такая инициатива может убить редкие мхи и лишайники.

Настоящие ценители природы, члены Русского географического общества, решили использовать щетку из стального троса. За несколько минут они смогли соскоблить со скалы «Риту» и «Челябинск 2017». Самое сложное, говорят энтузиасты, чистить краску глубокого проникновения.

Один из объектов для свободного посещения уже практически закрыли. И теперь ученые думают: стоит ли вообще после реставрации пускать в Игнатьевскую пещеру туристов. Вопрос об ограничении доступа к Сугомакской пещере тоже уже витает в воздухе. Специалисты сетуют: стены и потолок в гротах закопчены дымом костров и факелов.

По материалам сайта ГТРК «Южный Урал»

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