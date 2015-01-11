Депутаты завершают текущий год в рабочем ритме

21 декабря состоялась очередная сессия Собрания депутатов, на которой были рассмотрены правовые, финансовые и имущественные вопросы, а также принята к сведению информация об организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в округе.

В повестке дня, в том числе, значился вопрос о корректировке действующего бюджета Озерского городского округа. Свои предложения представила начальник управления по финансам Елена Соловьева. Депутаты согласовали направление средств в сумме 6,5 млн. рублей на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с Указами Президента РФ.

Также был утвержден план работы Собрания депутатов на первый квартал 2018 года. Следует пояснить, что дел у народных избранников не станет меньше: они намерены совершенствовать нормативно-правовую базу органов местного самоуправления, регулярно запрашивать информацию по исполнению вопросов местного значения (например, о содержании и формировании местного архива, об организации мероприятий по охране окружающей среды, о работе с детьми и молодежью), провести депутатские слушания по организации теплоснабжения Озерского городского округа. Также во исполнение контрольных функций на уровне депутатских комиссий будет выработан подход в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории округа и в сфере организации отдыха детей и подростков летом 2018 года.

Завершилось заседание отчетом начальника управления по физической культуре и спорту администрации Артура Гаврилова. Депутаты ознакомились с общими данными о том, как в округе решаются задачи по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. В качестве положительного момента было отмечено, что для достижения поставленных целей УФСК активно сотрудничает с общественными объединениями (в округе действует 30 федераций по различным видам спорта, впервые за десять лет зарегистрирована федерация по легкой атлетике). Кроме того, в округе увеличилось количество массовых соревнований и возросла посещаемость спортсооружений, по сравнению с предыдущими периодами. Благодаря тесным контактам УФСК с областным министерством из регионального бюджета в 2017 году было выделено 703,4 тыс. рублей на работу секций, в том числе посещаемых спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.

Егор Гаврилов особо подчеркнул, что огромную работу по привлечению населения на спортивные площадки и в залы проводит МБУ «Арена» (директор С.И. Родин), а также поблагодарил депутатский корпус за поддержку инициатив УФСК.

Депутаты приняли информацию к сведению. После доклада состоялось его обсуждение. Общее мнение о деятельности администрации в данном направлении выразил председатель Собрания депутатов Олег Костиков:

- В сфере спорта есть определенные проблемы, мы их знаем и будем решать сообща с администрацией и спортивной общественностью. Но на сегодняшний день и УФСК. и МБУ «Арена» работают эффективно. В целом, им удается, несмотря на финансовые трудности, поддерживать достойный уровень озерского спорта в продолжение его лучших традиций.

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