«А что? Все катаются!», или Травма на недостроенной горке

Сегодня днём в социальных сетях появились видеоролики, снятые общественным советником по вопросам ЖКХ при главе округа, Станиславом Воденко. На них видно, как на недостроенной горке на городском пруду катаются дети. Несмотря на то, что горка была огорожена лентой, и вопреки замечаниям автора ролика.

"А что? Все катаются!", - аргументируют свои действия дети.

Печальный исход не заставил себя долго ждать... через несколько минут Станислав заснял, как один из мальчик получил травму спины.

В течение дня, сотрудники администрации встретились с подрядчиком и приняли решение закрыть спуски с горки деревянными щитами.

Официальное открытие горки состоится только 30 декабря. До этого времени катание на неё запрещено и сопряжено с большим риском для здоровья.

Пожалуйста, проведите со своими детьми беседу, убедитесь, что они "потерпят" до субботы.

Озерск.ру