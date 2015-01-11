«Пахнет или не пахнет?». И.М. Сбитнев прокомментировал аварийные сбросы канализационных вод

Главный вопрос уходящего декабря: "Пахнет или не пахнет?". Если Вы еще не ходите по городу и не принюхиваетесь, или вообще не понимаете, о чем это мы, рассказываем...

В начале месяца в социальных сетях появилось видео аварийного сброса канализационных вод в "промежуточный водоём". Данная ситуация была преподнесена почти как экологическая катастрофа и породила массу споров, домыслов и ... неприятных запах, который вроде как распространяется по старой части города.

По словам заместителя Главы ОГО по вопросам ЖКХ Ивана Сбитнева, этой плохопахнущей теме, которая так внезапно возникла в новостных лентах перед самым Новым годом, уже много десятков лет. Ничего экстра-ординарного в существующей городской системе водоотведения за эту неделю не произошло. Прежде всего, стоит заглянуть в историю города Озёрска: система водоудаления хозфекальных бытовых вод появилась в момент строительства города. Она предполагала сбор всех хозяйственно-бытовых сбросов через систему насосных станций и очистных сооружений в реку Теча, которая предварительно была выведена из хозяйственного оборота. В 1961 году был построен обводной канал, принадлежащий ПО «Маяк». На протяжении почти 40 километров этого канала происходит естественная переработка нечистот. На конечном этапе нормы этой воды схожи с нормами вод любой реки. Иной схемы не предусматривалось. Что же касается т.н. промежуточного водоёма, то это русло реки Теча (которая, напомним, уже давным-давно выведена из хозяйственного оборота). Это не что другое, как аварийный сброс с напорного коллектора.

Ни для кого не секрет, что многие озёрские коммуникации требуют ремонта или даже полной замены. До 2016 года трубы, по которым и текут нечистоты, не ремонтировались и не заменялись. На сегодняшний же день заменено порядка 500 метров напорных коллекторов. Замена продолжится и в следующем году. Пока идут технические работы, непродолжительное время происходит аварийный водосброс. Между тем, несколько лет назад ММПКХ заказало экологическую экспертизу. Она показала, что на данном участке безо всякого экологического ущерба можно производить сброс по аварийной схеме порядка 35 тысяч кубических метров стоков.

Конечно, существуют и иные способы очистки. Но и они имеют свои минусы. Так, о том, что в Челябинске действуют специальные отстойники, вы узнаёте сразу, как только въезжаете в столицу Южного Урала со стороны Свердловского тракта – вас встречает устойчивый запах сероводорода.

Между тем, чтобы решать задачи, возникающие в сфере ЖКХ, требуются очень большие вложения. В условиях достаточно жёсткой экономии городского бюджета не все работы можно произвести разом и быстро. Но дело всё-таки движется. Одним из эффективных инструментов по решению проблемы очистных сооружений может стать попадание в федеральные и региональные программы. Положительный пример есть – из федерального бюджета выделено 120 миллионов рублей на возведение насосно-фильтровальной станции, которая поможет решить проблему чистой питьевой воды в Озерске, особенно в летний период, когда её качество ухудшается.

Александра Лебедева