Озерские полицейские сыграли в хоккей «в валенках»

30 декабря на корте озерского стадиона «Труд» среди подразделений Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск состоялся товарищеский матч по хоккею «в валенках».

Хоккей с мячом на валенках представляет собой особую смесь хоккея с мячом и хоккея с шайбой. Принципиальное отличие в том, что игры проводятся в валенках, а не на коньках. История зарождения хоккея с мячом на валенках зародилась на Урале около тридцати лет назад.

Сотрудники полиции вместе со своими руководителями вышли на лед. Бегать в валенках по льду – сложная задача, нужно не только устоять на ногах, но и забить победный мяч - все как в настоящем хоккее!

На матче присутствовали члены семей полицейских, для них была организована солдатская полевая каша и горячий сладкий чай.

Матч закончился по буллитам победой команды оперативников, но выиграли все – два часа на открытом воздухе при поддержке активных болельщиков дали каждому участнику мероприятия большой заряд бодрости и веселья в преддверии Нового года.