Искали человека, нашли шину

09 января 2018 в 16.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина с сообщением, что на льду озера Иртяш в р-не пляжа “Молодежный» в 100 м от берега лежит человек.

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей.

Спасатели, пройдя по льду озера, обнаружили в указанном месте автомобильную шину.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде/льду, звоните 112 (для абонентов сотовой связи)