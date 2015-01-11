Устами школьника: детская рецензия на спектакль «Дикие лебеди»

Читать школьные сочинения и поучительно, и одновременно весело, когда сквозь рамки домашнего задания лукаво выглядывает свое, непосредственное, иногда точно бьющее в цель. Учитель литературы Лицея №39 Елена Аркадьевна Пчелина, как опытный профессионал, предложила своим ученикам-пятиклассникам нестандартный способ научиться писать рецензии – сразу после просмотра спектакля, по следам еще не остывших впечатлений.

Есть в репертуаре театра кукол «Золотой петушок» спектакль «Дикие лебеди», который напоминает волшебную музыкальную шкатулку с секретом. Открываешь изящную лакированную крышку – и зазвучит красивая мелодия, полетят по кругу белокрылые лебеди-братья…

А что если взять, да и составить обобщенный образ этого спектакля из самых интересных отрывков детских сочинений? Получится этакая мега-рецензия от супер-критика!

Спектакль «Дикие лебеди» был поставлен в театре «Золотой петушок», а также во многих других театрах мира. Режиссер и сценарист – заслуженный артист России Борис Макаров. На мой взгляд, режиссерский выбор пал на произведение Андерсена, чтобы показать, что ради близких людей можно пойти на все. И показать, что, если ставить перед собой цель, то нужно идти к ней, как бы ни было трудно. Сценарист практически все написал по стандартному сюжету сказки. Конечно, он мог бы и поэкспериментировать, но, мне кажется, он сделал правильный выбор.

Спектакль задуман еще осенью 2016 года и был рассчитан на двух актрис, но потом перерос в глобальный замысел. Использован прием «театр в театре», когда огромный королевский дворец на наших глазах преображается в театральные подмостки и здесь же разыгрывается кукольное представление. Герои сходят на сцену с гобелена, свисающего на стене детской.

Художник-постановщик Андрей Степанов разработал эскизы и чертежи декораций, подобрал мебель – все это помогало нам, зрителям, почувствовать волшебство сказки «Дикие лебеди». Было видно, как хорошо поработал бутафор. Много средневекового реквизита: крепость и башни из бумаги. Просто, но со вкусом. И лебеди, парящие в пространстве, - казалось, что они настоящие. Иллюзию настоящего полета создает кружение театрального круга и украшения дворца.

Спектакль выглядит как таинство. Он играется на абсолютно темной, черной сцене, но очень светлый, чистый, утонченный. Из темноты подсвечивают фонариками, играют красивые куклы. Режиссер очень хорошо выразил смысл произведения в движениях кукол. Ими управляют реальные люди. Актеры шумно и весело поддерживают атмосферу праздника.

Глубинную жизнь человеческого духа может отразить только классическая музыка. В спектакле звучит музыка Вивальди, Моцарта, Баха, лютневая музыка в XVI века (музыкальное оформление Сергея Гальперина). Поставить музыкальный спектакль – находка режиссера.

Спектакль об 11 братьях и их сестре Элизе, о коварстве зла и обете молчания, данном небесам, о колдовстве и божественной чистоте, невинности и целомудрии. В начале сказки все было хорошо – счастливый отец и его дети. Но тут вмешалась злая мачеха и своим колдовством превратила братьев в лебедей. А девочку измазала так, что родной отец не узнал дочь и выгнал ее из дома. Я бы поставил этому спектаклю девять из десяти, т.к. насчитал 9 братьев Элизы на сцене, хотя говорилось, что их 11.

В какие-то минуты было даже страшно. Главной героине пришлось ночью идти на кладбище, чтобы сорвать крапиву и сшить из нее рубахи. Особенно хорошо запомнилась сцена, когда Элизу хотят сжечь на костре. В спектакле она представилась в двух образах: кроткая и тихая, и в то же время упорная и отчаянная в своем стремлении спасти братьев.

Актриса (Екатерина Замула), которая играла Элизу, показывала жестами и интонацией, как ей было трудно и тяжело, передала нам ее страдания. И мы почувствовали, какое доброе сердце у маленькой героини. Сестра ради своих братьев готова на все! Ее руки болели и были в волдырях, она плакала от боли, но терпела!

Король (Игорь Шестаков) и мачеха (Татьяна Белка) – герои второго плана. Они зачинщики истории, показывают ту среду, в которой находится девочка и ее братья, чтобы потом посмотреть, как Элиза выйдет из созданных жизнью ситуаций. Без героев второго плана было бы невозможно показать всю глубину и драматичность этого произведения.

И вот дворец Короля-отца становится поначалу символом Дома, где так хорошо жилось детям. А с появлением мачехи он становится символом власти и произвола. Из дворца изгоняются дети – те, кто наполнял его жизнью, добротой и весельем.

Не властно зло, коварство и колдовство над чистыми душами, поэтому одиннадцать братьев превратились в лебедей, а Элиза, набираясь мудрости у природы, становилась все краше и духовно сильнее. И каждому из них предстоит пройти свой круг испытаний.

Очень хорошо свою роль сыграл Король. Его жесты, речь, эмоции и игра, безусловно, мне понравились больше всего. Особенно понравилось, как была показана отцовская любовь, колебания перед выбором.

Хорошая сцена, в которой Архиепископ пытался доказать, что Элиза ведьма. Это развязка, причем очень хорошо сыгранная. В ней отражается как заслуга труппы, так и заслуга Бориса Макарова.

Игра актеров была на очень высоком уровне, и они смогли полностью передать всю интригу сюжета. Они хорошо постарались. Этот спектакль будет долго будоражить ум и душу неравнодушного зрителя. История заставила задуматься о том, какие благородные поступки совершала девочка, и что сделал бы я в ее ситуации.

Спектакль «Дикие лебеди» направлен больше на подростков, чем на юного зрителя. Он впечатляет и дает уверенность, что сколько бы нас ни окружало грязи, лжи и интриг, найдутся близкие люди, которые защитят нас от этого.

Посмотреть постановку и составить своё мнение озёрские зрители смогут 3 и 20 февраля, начало в 11-00!