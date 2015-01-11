Озёрские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении разбоя

В ночь с 7 на 8 января в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск позвонил водитель такси и сообщил, что в районе городской свалки неизвестный, угрожая ножом, совершил на него попытку нападения в целях завладения деньгами.

Как сообщает пресс-служба УМВД ОГО, незамедлительно на задержание подозреваемого в совершении тяжкого преступления были ориентированы наряды полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий наряд патрульно-постовой службы полиции в составе старшины полиции Рауля Тагирова и сержанта полиции Сергея Швайлык в районе совершения преступления задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1999 года рождения.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.