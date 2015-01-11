12 января облизбирком провел 36 заседание комиссии Челябинской области.

Члены комиссии утвердили перечень участков, на которых смогут проголосовать лица, не имеющие регистрации, а также согласовали применение технологии изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом (QR – кодирование) на всех 2305 избирательных участках Челябинской области.

Заседание стартовало с представления нового члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Им стал Денис Романов, назначенный Постановлением Губернатора от 29.12.17 г. Денис Иванович Романов был выдвинут в состав избирательной комиссии Челябинской области Собранием Депутатов Верхнеуральского района.

Знаковым вопросом за заседании комиссии стало утверждение перечня избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. Было принято решение, что на всех 2305 избирательных участках, среди которых - 2285 постоянных и 20 временных, в день выборов будет применена технология изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом (QR – кодирование).

- Применение технологии позволит в первую очередь защитить протоколы от субъективного фактора. Протоколы сканируются и ошибочный протокол просто невозможно распечатать,- рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Елена Шубина. - Технология позволит ускорить процесс подведения итогов голосования, а также позволит защитить от каких - либо ошибок при введении информации и фальсификаций– у наблюдателей также будет иметься копия протокола с уникальным QR - кодом.

Кроме организационных вопросов, на 36 заседании комиссии был утвержден перечень участков, на которых смогут проголосовать лица, не имеющие регистрации. 18 марта 2018 года в Челябинской области лица не имеющие регистрации смогут реализовать свое активное избирательное право на 43 избирательных участках в Челябинской области.

В Челябинске такой избирательный участок будет расположен на Железнодорожном вокзале, В Магнитогорске – в Доме Творчества, а в Копейске – в школе №6.

Избирательный участкок в Озёрске для голосования избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Российской Федерации расположен по адресу:

ул. Блюхера д.22 (№1241)