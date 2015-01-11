В Карабаше сотрудница банка перевела себе деньги 39 клиентов. Злоумышленница снимала деньги с банковских карт посетителей.

По версии следствия, 22-летняя жительница Карабаша Челябинской области, работала консультантом в одном из банков. В момент проведения банковских операций девушка переводила деньги клиентов на свой счет. Обобрав 39 человек, сотрудница банка с марта по июнь 2017 года присвоила более 60 тысяч рублей.

Когда преступная схема была раскрыта, девушку уволили и она стала фигурантом уголовного дела по статье 158 УК РФ - "кража".

Накануне расследование дела было завершено. Материалы переданы в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.

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