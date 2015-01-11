На Южный Урал придут Крещенские морозы

В ночь с 18-го на 19-е января на территории Южного Урала ожидается морозная погода.

Так, по данным синоптиков, ночью столбик термометра опустится до отметки — 25, — 28 градусов, а в горах до минус 30 градусов.

Тех, кто собирается в Крещение купаться в проруби, ждет серьезное испытание. Кстати, в Русской православной церкви сегодня напомнили, что купание в ледяной воде - просто старинный народный обычай, а не обязательный христианский ритуал и не магическое действо.

Медики также напоминают, что перед зимним купанием нужно серьезно подумать о возможных последствиях и не рисковать, если есть противопоказания по состоянию здоровья.