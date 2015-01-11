Региональный центр развития туризма примет участие в международной выставке

XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится в середине марта в Москве. Это мероприятие является ключевым для продвижения внутреннего и въездного туризма. В 2017 году выставку посетили более 74 тысяч человек, были заключены многочисленные соглашения о сотрудничестве в туристической сфере.
«Центр развития туризма Челябинской области участвует в «Интурмаркете» с момента своего создания, – говорит директор учреждения Дмитрий Столбов. – Это отличная возможность привлечь потенциальных туристов на Южный Урал и завязать новые деловые связи».
Стенд Челябинской области будет занимать около 60 квадратных метров. Посетители выставки увидят на нём осколок знаменитого метеорита, макет древнего города Аркаима, образцы каслинского литья и златоустовского холодного оружия. На стенах стенда размещена информация о горнолыжных курортах Южного Урала, санаториях и здравницах, заповедниках, национальных парках и природных достопримечательностях.
Здесь же будут вести консультации сотрудники Центра развития туризма: гостям расскажут об интересных маршрутах семейного, экстремального, активного, экологического, промышленного туризма по Челябинской области.
Источник: http://pravmin74.ru/novosti/regionalnyy-centr-razvitiya-turizma-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-42695