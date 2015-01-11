Региональный центр развития туризма примет участие в международной выставке

«Центр развития туризма Челябинской области участвует в «Интурмаркете» с момента своего создания, – говорит директор учреждения Дмитрий Столбов. – Это отличная возможность привлечь потенциальных туристов на Южный Урал и завязать новые деловые связи».

Стенд Челябинской области будет занимать около 60 квадратных метров. Посетители выставки увидят на нём осколок знаменитого метеорита, макет древнего города Аркаима, образцы каслинского литья и златоустовского холодного оружия. На стенах стенда размещена информация о горнолыжных курортах Южного Урала, санаториях и здравницах, заповедниках, национальных парках и природных достопримечательностях.

Здесь же будут вести консультации сотрудники Центра развития туризма: гостям расскажут об интересных маршрутах семейного, экстремального, активного, экологического, промышленного туризма по Челябинской области.