На Южном Урале проходят всероссийские соревнования по фристайлу

Южный Урал вновь принял всероссийские соревнования по фристайлу. 17 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. 18 января состоялись старты среди юниоров – первенство России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл.

17 января в стартах одержал победу Олег Гуч (Москва), второе место завоевал Денис Некрасов (Краснодарский край), третьим стал Остап Закарян (Краснодарский край). В соревнованиях мужчин приняли участие 29 спортсменов. Спортсмен из Челябинской области – Савелий Штырлов занял двенадцатое место.

У девушек лучше всех выступила Анастасия Сибиченкова (Красноярский край), «серебро» завоевала Алиса Ребрик (Красноярский край), «бронза» у Анастасии Кочкиной (Московская область). Всего на старт вышли 13 девушек. Челябинка – Ярославна Мунтян заняла десятое место.

В Первенстве России победу одержали Остап Закарян (Краснодарский край), второе место – Никита Ищук (Санкт-Петербург), третье место – Дмитрий Лебедев (Пермский край).

Среди девушек: Анастасия Сибиченкова (Красноярский край), Алиса Ребрик (Красноярский край), Дарья Савина (Москва) – первое, второе и третье места соответственно.

Челябицы Леонид Фролов – пятое место и Ярославна Мунтян – восьмое место.

С 19 января на курорте стартуют этап Кубка и первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп.

Челябинская область ведет подготовку к этапу Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В марте в Миассе пройдут сразу два этапа Кубка мира по фристайлу: первый этап – 3 марта и второй этап − 4 марта. Спортсмены начнут съезжаться на курорт уже 27 февраля. 4 дня ски-кроссмены потратят на тренировки. 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3 и 4 марта – финалы двух этапов.

Билеты на Кубок мира по фристайлу уже в продаже. Цена их варьируется от 100 до 700 рублей, в зависимости от категории. Цена детского билета – 100 рублей. В продаже также имеются категории VIP-билетов за 3500 рублей. Билеты на этап Кубка мира можно приобретать в кассах ГЛК «Солнечная долина» и на сайте.

Добраться до курорта южноуральские болельщики теперь могут с помощью мультимодального маршрута.