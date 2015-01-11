Четыре человека пострадали после столкновения ВАЗа и БМВ на Южном Урале

Накануне на автодороге в Еткульском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей — отечественного ВАЗа и немецкого БМВ. Водитель «девяносто девятой» выехал на встречку, где и врезался в кроссовер. В результате 4 человека, находившиеся в салоне ВАЗа, пострадали.

В 10:30 на 9 километре автодороги Белоносово — Бектыш — Коркино водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем БМВ Х5, под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажиры 1988, 1995 и 1992 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.



Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vaz-bmw-etkul/