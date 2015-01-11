Южно-Уральская торгово-промышленная палата принимает заявки на всероссийский конкурс журналистов

Напомним, данный конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России с целью стимулирования развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Принимаются работы, посвященные вопросам реализации приоритетных национальных проектов, осуществления эффективной промышленной политики, совершенствования государственно-частного партнерства, инвестиционной деятельности, экономического развития регионов, места и роли малого и среднего бизнеса в России, социальной ответственности бизнеса и этики предпринимательства, импортозамещения, развития инновационных процессов.

Тема Гран-при конкурса – «Лучшая история предпринимательского успеха».

Заявки на региональный этап конкурса принимаются Южно-Уральской торгово-промышленной палатой до 1 февраля 2018 года. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, каб. 503, пресс-служба ЮУТПП, тел. (351) 264-54-38, e-mail: [email protected]

Церемония награждения победителей конкурса журналистов пройдет 5 апреля 2018 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках Всероссийского форума деловых СМИ.

Более подробную информацию о Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» можно посмотреть на сайте ТПП РФ на странице конкурса: http://tpprf.ru/ru/key_activities/120653/