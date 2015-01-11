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Ученики области покажут свои знания на олимпиаде по астрономии

Школьники Челябинской области напишут олимпиаду по обязательному предмету, введенному в учебный план уровня среднего общего образования с текущего учебного года – астрономии, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный этап всероссийской олимпиады пройдет 24 января на базе школы № 15 Челябинска.

На участие в олимпиаде по астрономии заявлено около 90 школьников образовательных организаций Челябинской области с 9 по 11 класса.

Олимпиада по астрономии проводится в один тур отдельно в трех возрастных параллелях – 9, 10 и 11 класс.

Общее количество баллов участника получается суммированием его баллов за решение каждого задания. Максимально за правильное выполнение олимпиадных заданий можно набрать 48 баллов участникам каждой возрастной параллели. Продолжительность тура – 4 часа.

Участникам во время выполнения заданий дается право пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы старшеклассники вправе с 29 января по 2 февраля подать апелляцию в жюри регионального этапа олимпиады по астрономии.

Рассмотрение апелляции пройдет очно с обязательной видеофиксацией процедуры 3 февраля на базе ГБУ ДПО РЦОКИО, а также с использованием дистанционных технологий на базе официальных студий муниципалитетов.

Окончательные результаты будут размещены на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО 4 февраля 2018 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ucheniki-oblasti-pokazhut-svoi-znaniya-na-olimpiade-po-astronomii-42800

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