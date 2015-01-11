На Южном Урале появился региональный ресурсный центр поддержки одаренных детей

Задачи перед новым ресурсным центром стоят те же, что и перед федеральным образовательным центром «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в обучении. Поручение о создании регионального представительства «Сириуса» дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский по итогам визита в Сочи в конце прошлого года.

«Южный Урал устойчиво занимает 5 место по количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Такие результаты достигаются посредством системной работы по выявлению и поддержке обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Создание регионального ресурсного центра станет важной частью этой работы», – подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат – одна из немногих образовательных организаций, ресурсы которой позволяют организовать обучение и проживание для талантливых школьников со всей области. Здесь уже много лет успешно реализуются программы для детей с повышенными образовательными потребностями.

«Сегодня в нашем лицее обучается 180 воспитанников. Это ребята из разных уголков Южного Урала. Создание дополнительных условий позволит охватить еще большее количество одаренных детей. При этом мы планируем задействовать различные формы обучения, в том числе и дистанционные. Среди них проведение вебинаров и онлайн-олимпиад», – рассказала руководитель лицея Ирина Рузаева.

Одним из важных направлений работы центра станет оказание методической помощи педагогам при подготовке школьников к олимпиадам. Планируется проведение цикла семинаров и тренингов для учителей.

Отметим, что на базе Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната в рамках поддержки талантливых детей уже функционирует учебно-научная школа «Академия 74». Первые ученики смогли углубить свои знания по выбранным предметам и подготовиться к олимпиадам.