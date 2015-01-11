На Южном Урале стали реже рожать

Рожать на Южном Урале, как и по всей стране, стали меньше. Так, в прошлом году в челябинской области родилось 38 477 ребенка. Это на 6 132 малыша меньше, чем в 2016 г.

У демографов и социологов этому есть объяснение. В детородный возраст вступило немногочисленное поколение, рожденное в 90-е годы. Тогда роддома пустовали, а здания детсадов продавали коммерческим фирмам за ненадобностью.

А роженицы кто? Газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинского отделения Фонда социального страхования, средний возраст мам — составил 29 лет. В основном, «идут» за вторым и последующим ребенком. Для большинства мам — 16 285 рожениц — это были вторые или третьи роды.

Четвертого и более ребенка родили 1 916 женщин.

А кто родился? Девочек появилось на свет больше (20 004 девочки). Мальчиков — 18 904 малыша. Двоен родилось 417 пар и 7 тройняшек. Новорожденные «выдали» отличные ТТХ: средний рост — 51,3 см, — 3,31 кг.

https://www.chel.kp.ru