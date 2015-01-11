Депутаты поручили КСП проверить финансовую деятельность «Куратора»

25 января состоялось первое в этом году рабочее заседание Собрания депутатов Озерского городского округа. В повестку сессии были включены более десяти вопросов, касающихся регламента работы депутатского корпуса, проведения контрольных мероприятий, корректировки бюджета округа и ряд имущественных вопросов.

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа и бюджетным кодексом Российской Федерации депутатами было принято решение о внесении изменений в положение о присвоении звания «Почётный гражданин Озерского городского округа». Как отметил в своём докладе заместитель главы округа Олег Ланге, предложенные изменения были внесены в связи с требованиями законодательства, в том числе и бюджетного. В новой редакции положения ранее установленная ежемесячная денежная выплата заменена единовременной денежной выплатой, приуроченной к празднованию Дня города.

Также на рассмотрение депутатского корпуса был представлен проект решения о поручении Контрольно-счётной палате Озерского городского округа провести внеплановое контрольное мероприятие в МУП «Озерский центр проектного финансирования «Куратор».

– К Собранию депутатов обратилась прокуратура ЗАТО г. Озерск с просьбой провести в муниципальном унитарном предприятии «Куратор» проверку законности осуществления и списания финансовых вложений (доли в уставных капиталах ООО «Виста» и ОАО «ЧелябАтомЭнергоСбыт»), – отметила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева.

Следует отметить, что согласно положения о Контрольно-счётной палате внеплановые проверки проводятся на основании решения депутатского корпуса. Предложенный проект решения ранее был проработан и согласован на профильной депутатской комиссии, но в ходе обсуждения на сессии поступило предложение расширить предмет проверки и внести в него пункты о законности продажи в ходе аукционных процедур в 2017 году двух помещений по ул. Монтажников, 65, а также поступление и расходование средств от продажи муниципального имущества в 2017 году. Со стороны присутствовавшего на сессии председателя Контрольно-счётной палаты Андрея Глухова возражений по внесению дополнений не возникло. В итоге голосования депутаты поддержали проект решения с учётом поступивших предложений.

В ходе корректировки бюджета депутатским корпусом был утверждён ряд изменений в решение «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в частности были увеличены бюджетные назначения управлению по физической культуре и спорту администрации округа на предоставление субсидии МБУ «Арена» для проведения работ по демонтажу нежилого здания на стадионе «Строитель» с подтрибунными помещениями, в общей сумме 400 000,00 рублей.

В завершение заседания в соответствии с предложением председателя Контрольно-счётной палаты на пятилетний срок полномочий аудитором КСП Озерского городского была назначена специалист Ирина Погорелова, которая работает в муниципальном контрольном органе с 2006 года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34494/