Старое здание челябинского аэропорта снесут к саммитам ШОС и БРИКС

Старое здание аэропорта «Челябинск» будет полностью снесено в рамках модернизации воздушной гавани к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, рассказал на встрече с журналистами гендиректор авиапредприятия Юрий Коньков.

«Это здание не имеет культурной ценности. Оно стандартное для очень многих аэропортов России, построено по типовому проекту, — цитирует Юрия Конькова издание “Polit74”. — Конструкция сооружения такая, что реконструировать его невозможно, только сносить».

По словам директора челябинского авиапредприятия, изначально архитектурная концепция реконструкции аэровокзала всё же предлагала сохранение старого здания. Специалисты даже попробовали «инсталлировать» его в новый проект, но результат не устроил городское управление архитектуры. В итоге аэропорт будет модернизирован на основе проекта-победителя международного архитектурного конкурса.

Напомним, реконструкция аэропорта в Челябинске пройдёт в два этапа. Ранее сообщалось, что только стоимость первого этапа оценивается в 6,2 млрд. рублей. Генерального подрядчика строительства определять уже весной.

«Аэровокзал будет находиться слева от существующего аэропорта и представит собой терминал для обслуживания внутренних линий. Это первое, что требуется для саммита ШОС. Здание рассчитано на приём 2,5 миллиона пассажиров», — пояснил Коньков.

В будущем аэропорт Челябинска должен превратиться в крупный мультимодальный транспортный комплекс, включающий аэропорт, автовокзал и железнодорожный узел.

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