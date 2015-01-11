Губернатор Дубровский — Фаткулиной: Справедливость восторжествовала!

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал решение спортивного арбитражного суда по Ольге Фаткулиной — напомним, CAS полностью реабилитировал российскую конькобежку, ранее пожизненно отстраненную от Олимпиад по подозрению в употреблении допинга

Глава Челябинской области подчеркнул, что на родине никогда не сомневались, что Ольга — чистая спортсменка. Напомним, сразу после решения Международного олимпийского комитета министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер сообщал, что область продолжит финансировать спортсменку.

«Справедливость восторжествовала. У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что все успехи Ольги Фаткулиной — это результат ее кропотливой и запредельной работы: на износ, не щадя живота своего, за честь России и нашей Челябинской области», — сказал Борис Дубровский, комментируя решение CAS.

От себя лично и от имени всех южноуральцев он пожелал спортсменке побед в предстоящих состязаниях. «Ольга — боец, и я в нее верю», — сказал губернатор.

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