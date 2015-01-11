Любители зимней рыбалки на блесну и балансир состязались в ловле рыбы озере Иртяш

Второй год проводится в Каслях Челябинской области зимний фестиваль рыбалки «Иртяшский хищник». Организатором фестиваля является Константин Гурьевский, создатель группы «Каслифишинг» в социальной сети «ВКонтакте». Именно её созданию он и посвятил фестиваль.

Мероприятие проводилось на озере Иртяш 20 января. Показать свои навыки и умение в ловле рыбы на иртяшский лёд приехали любители зимней рыбалки из Каслей, Тюбука, Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Озёрска. В соревнованиях участвовали 18 человек.

Желающих изначально было больше, но достаточно морозный день сорвал планы некоторых потенциальных участников. Тем же, кто приехал, мороз был не страшен.

В 10 часов утра судья Алексей Игнатов дал старт началу лова, у которого было одно обязательное условие — ловить можно было только на блесну и балансир. Заядлые рыбаки тут же приступили к подготовке лунок. Спортсменов подбадривала группа поддержки. Из-за стоявшего с утра двадцатиградусного мороза время соревнований ограничили до трёх часов. По истечении времени взвесили улов каждого и определили победителей. Первое место занял Игорь Баранов (Тюбук), вес его улова составил 2700 граммов. Второй результат у Дмитрия Кирющенко (Челябинск) — 2200 граммов. Третьим стал каслинец Евгений Ахлюстин. Все трое были награждены грамотами и эксклюзивными медалями, изготовленными из каслинского литья Владимиром Кожевниковым. Победитель получил также главный приз соревнований — почетный кубок.

Кроме того, были вручены ценные призы, предоставленные Олегом Зайковым. А Константин Гурьевский подарил каждому участнику по эмблеме группы и по блесне, которые сам же и изготовил. Среди постоянных партнёров фестиваля были также Сергей Халдин и Евгений Захаров.

Завершилось мероприятие традиционной ухой от группы «Каслифишинг» и шашлыками от Игоря Баранова, приготовленными тут же, на костре.

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