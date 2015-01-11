Авиакомпания «Ямал» установила минимальные тарифы на 5 новых рейсов из Челябинска

Авиакомпания «Ямал» установила минимальные тарифы на пять новых рейсов из Челябинска/

По информации пресс-службы аэропорта южноуральской столицы, с 20 февраля по 20 марта вводится рейс Тюмень – Челябинск – Волгоград. В Тюмень можно будет улететь по вторникам в 15.30, а в Волгоград – в 9.10. Минимальный тариф в одну сторону 3 тыс. рублей. Отправление из Тюмени в 7.05, прибытие в Челябинск в 8.00. Рейс из Волгограда в Челябинск будет отправляться в 10.30.

Перелеты в Минводы будут осуществляться через Ростов-на-Дону по вторникам и субботам. Полетная программа рассчитана на период с 17 февраля по 24 марта. Стоимость билетов до Минвод начинается от 3,1 тыс., до Ростова – 6,6 тыс. рублей.

Рейс Челябинск – Самара – Краснодар запускается с 16 февраля по понедельникам, средам и пятницам. В Самару самолет из Челябинска будет вылетать в 9.15, в Краснодар – в 10.30. Минимальный тариф до Самары составит 5,6 тыс., до Краснодара – 6,6 тыс. рублей.

С 15 февраля стартуют перелеты в Красноярск через Горно-Алтайск. Самолет будет отправляться по вторникам и воскресеньям. Из Челябинска он будет вылетать в 8.00. На Урал из Красноярска он будет отправляться в 15.20, из Горно-Алтайска – в 17.30. Минимальная стоимость билета 7,6 тыс., вместо озвученных ранее 15,1 тыс. рублей.

В пресс-службе аэропорта Челябинска отметили, что «возможно изменение тарифов в зависимости от количества уже проданных билетов».

Напомним, авиакомпания «Ямал» в прошлом году заключила договор о сотрудничестве с Южным Уралом. Список направлений утвержден правительством Челябинской области.

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