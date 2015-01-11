В Челябинской области усилен контроль за законностью нахождения в регионе мигрантов

В Челябинской области с целью предупреждения возможных террористических угроз и антиобщественных проявлений усилен контроль за законностью нахождения в регионе мигрантов. Для этого сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского Главка усиливают работу в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, стражи порядка регулярно организуют рейды в местах пребывания (притяжения) мигрантов. В ходе последнего мероприятия, проведенного совместно с центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке ОМОН, проверены документы 274-х иностранных граждан, подтверждающие (либо не подтверждающие) законность их пребывания на территории Российской Федерации.

«По результатам рейда выявлено 26 административных правонарушений, по всем составлены протоколы. В 17-ти случаях мигрантами нарушен режим пребывания (статья 18.8 КоАП РФ), в восьми — не соблюдались правила пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства (статья 18.9 КоАП РФ), в одном случае выявлен факт незаконного осуществления трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 52 тысячи рублей. На работодателя заведено административное производство по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

В отношении одного мигранта принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Так, гражданин Российской Федерации в целях получения материальной выгоды поставил на миграционный учет 44 мигранта, не имея намерения предоставить им данное жилье для проживания. Проводится дальнейший комплекс мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, исполнено одно решение о депортации мигранта. Вынесено 17 решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранцам и лицам без гражданства.

http://uralpress.ru/