«Сколково» планирует удвоить число резидентов в Челябинской области

Фонд «Сколково» планирует к концу 2018 года удвоить количество резидентов в Челябинской области за счет появления регионального оператора. Об этом ТАСС в среду после торжественной церемонии открытия регионального оператора сообщил вице-президент фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Торжественная церемония открытия прошла на площадке регионального оператора «Сколково» — технопарка информационных технологий Челябинской области «ИТ-Парк».

«Сегодня у нас резидентов “Сколково” в Челябинской области немного — чуть больше 10. Для того потенциала, который мы здесь видим, это цифра небольшая. За счет открытия регионального оператора, я думаю, мы точно эту цифру двукратно увеличим к концу этого года», — сказал собеседник агентства.

По словам Сапрыкина, высокий потенциал Челябинской области обусловлен тем, что это один из ведущих промышленных регионов страны.

Технопарк информационных технологий Челябинской области «ИТ-Парк» создан при поддержке правительства региона и областного Министерства информационных технологий. Площадь технопарка составляет 2,5 тыс. кв. м. Занимается развитием региональной отрасли информационных технологий и предпринимательской активности в сфере ИТ. Якорными резидентами технопарка являются компании «ЛАНИТ-Урал», «Русдевелопмент», «Инновации детям», TurboRender и Xpage.

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