Тыква… Замечательная вещь! И хорошо, что она существует - такая вкусная и полезная. В среднеазиатской кухне используется очень часто, а уж в уйгурской так вообще один из излюбленных компонентов. Но сегодня не среднеазиатские изыски. Сегодня крем-суп из тыквы. Как говорится, разит наповал.

Для приготовления возьмем:

500 г тыквы

300 г картошки

1 среднюю луковицу

грамм 40 сливочного масла

200 г сливок

сушеную мяту – 1 ч.л.

красный острый перец

соль

сухари.

Для начала почистим тыкву и порежем ее крупными кусочками. Почистим картофель и нарежем тоже не мелко. Лук – тонкими полукольцами. В кастрюле на маленьком огне распустим сливочное масло и обжарим лук до легкого пожелтения.

Добавим картошку и тыкву, посолим и зальем кипятком примерно 800 г – 1 л. Увеличим огонь на полную, закроем крышкой и доведем до кипения. Это минут 7-10.

Теперь убавим огонь, снимем крышку, и пусть варится минут 20. Готовность определяется по картофелю.

Как только все сварилось, можно отлить немного бульона, чтобы суп не получился слишком жидким. А можно ничего не отливать. Погружным блендером превращаем наше все в пюре.

Добавляем красный перец и мяту. Сделаем это все однородным.

Доливаем сливки (чем жирней, тем лучше!) и на медленном огне томим минут 5, превращая суп в единое целое.

Наливаем в тарелку и подаем с сухарями. Оцените!