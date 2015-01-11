Тыква… Замечательная вещь! И хорошо, что она существует - такая вкусная и полезная. В среднеазиатской кухне используется очень часто, а уж в уйгурской так вообще один из излюбленных компонентов. Но сегодня не среднеазиатские изыски. Сегодня крем-суп из тыквы. Как говорится, разит наповал.
Для приготовления возьмем:
- 500 г тыквы
- 300 г картошки
- 1 среднюю луковицу
- грамм 40 сливочного масла
- 200 г сливок
- сушеную мяту – 1 ч.л.
- красный острый перец
- соль
сухари.
Для начала почистим тыкву и порежем ее крупными кусочками. Почистим картофель и нарежем тоже не мелко. Лук – тонкими полукольцами. В кастрюле на маленьком огне распустим сливочное масло и обжарим лук до легкого пожелтения.
Добавим картошку и тыкву, посолим и зальем кипятком примерно 800 г – 1 л. Увеличим огонь на полную, закроем крышкой и доведем до кипения. Это минут 7-10.
Теперь убавим огонь, снимем крышку, и пусть варится минут 20. Готовность определяется по картофелю.
Как только все сварилось, можно отлить немного бульона, чтобы суп не получился слишком жидким. А можно ничего не отливать. Погружным блендером превращаем наше все в пюре.
Добавляем красный перец и мяту. Сделаем это все однородным.
Доливаем сливки (чем жирней, тем лучше!) и на медленном огне томим минут 5, превращая суп в единое целое.
Наливаем в тарелку и подаем с сухарями. Оцените!
Ключевые теги: тыква, картофель, лук, мята.
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