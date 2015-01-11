В Озёрске открылась выставка молодых художников и дизайнеров

Накануне в Центральной городской библиотеке открылась выставка «Старт в ART», где свои работы представили молодые художники и дизайнеры.

Экспозицию можно считать рекордной по количеству авторов – в ней приняли участие 39 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Жанры представлены во всем многообразии: живопись, графика, изделия из полимерной глины, цифровая графика, интерьерная аэрография, скульптура, вышивка – всего 132 работы.

Предлагаем вашему вниманию фото с места события от Дениса Васильева.