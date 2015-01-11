ДК «Энергетик» приглашает на театрализованную мистерию «Две стороны азарта».
ДК «Энергетик» приглашает на театрализованную мистерию «Две стороны азарта», участниками которой станут коллективы - школа боевых искусств «Золотой дракон» и хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель – Марина Сергеева). Зрители увидят динамичное шоу, в котором переплелись воедино современные танцевальные ритмы, восточное боевое искусство, философские размышления о жизни и судьбе.
Ученики «Золотого дракона» неоднократно участвовали в международных и всероссийских соревнованиях боевых искусств.
Ключевые теги: ДК Энергетик, представление.
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