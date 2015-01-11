Власти Челябинской области готовят удар по Яндекс-перевозкам

Законодательное собрание Челябинской области примет законопроект, который ужесточит правила пассажирских перевозок. В первую очередь он ударит по нелегальным маршрутчикам и перевозчикам, работающим под информационным сервисом «Яндекс».

Речь идет о принятии поправок в статью регионального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Депутаты предлагают ввести ограничения посадки и высадки пассажиров по так называемым «заказным» перевозкам. Одна и та же заказная маршрутка или автобус сможет делать остановку на одном и том же месте только три раза в месяц.

«Данная мера обеспечит защиту регулярным перевозчикам. Потому что многие работают под вывеской “заказных”, а на деле осуществляют регулярные рейсы, — пояснил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов. — Но мы же понимаем, что такое заказная перевозка. Например, каждое воскресенье в 9 утра можно отправиться на горнолыжный курорт или в театр возить каждый вечер к спектаклю на 18 часов. То есть для конкретной перевозки, а не то, что из одного города в другой через каждый час».

Так как в законодательстве не было четкого определения «заказная перевозка», этой лазейкой воспользовались нелегалы и вышли на регулярные маршруты. По словам чиновников, это грозило всей региональной отрасли пассажирских перевозок. «Заказные» перевозчики благодаря демпингу могли полностью вытеснить регулярных конкурентов, а затем взвинтить цены.

В числе них оказались перевозчики, пользующиеся сервисом «Яндекс-автобус». По сути, они стали аналогом чартерных авиарейсов на междугородных автобусных направлениях. Своего автопарка «Яндекс» не имеет, но предоставляет удобный интернет-сервис для партнеров и пассажиров с гибкой системой цен.

«Яндекс» пытается стать вроде бы легальным перевозчиком, но при этом нигде не учитывается, демпингует, не входит ни в один реестр, не подчиняется уполномоченным органам, не информирует, действует во всех отношениях на собственное усмотрение.

Такая ситуация негативно сказалась на легальных перевозчиках. Например, пустив дешевые автобусы в Троицк, они сняли пассажиров с электрички, и они стали ходить пустыми, — отметил зампредседателя комитета Заксобрания по промышленной политике и транспорту Андрей Самсонов.

Депутаты отметили, что сервис «Яндекс» очень удобен, но его необходимо приводить в рамки законодательства. В частности, «Яндекс-автобус» предложено работать с перевозчиками, включенными в официальный реестр.

Определит места, где разрешат остановку только три раза в месяц, Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. А уже в следующий четверг, 22 февраля, Заксобрание примет соответствующие поправки.

На прошлой неделе похожее соглашение было заключено с «Яндекс-такси», по которому компания обязалась предоставлять свою услугу только лицензированным водителям.

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