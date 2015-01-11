Вопрос о безопасности пешеходов остается в повестке дня

15 февраля под председательством заместителя главы округа Ивана Сбитнева состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Озерском городском округе.

В заседании приняли участие представители Собрания депутатов и нескольких подразделений администрации округа, ФГУП «ПО «Маяк», МУП «УАТ», МКУ «УКС», УМВД по ЗАТО г. Озерск, военной автомобильной инспекции в/ч 3273 и СУ ФПС №1.

Первым из включенных в повестку дня вопросов стал доклад заместителя начальника ОГИБДД А.В. Седова о состоянии аварийности в 2017 году. В своем выступлении Александр Вячеславович отметил, что за отчетный период на подведомственной ему территории снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, что произошли по причине неудовлетворительных дорожных условий. Стало меньше раненых и погибших в ДТП. Показатели, связанные с участием детей до 16 лет в ДТП, остались на уровне 2016 года. Не претерпела положительной динамики ситуация с управлением автотранспортом водителями в нетрезвом состоянии.

- Сокращение числа ДТП, зарегистрированных на пешеходных переходах, свидетельствует о положительном влиянии мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения. Но проблема остается актуальной, поэтому предлагаю в 2018 году продолжить эту работу и обратить еще большее внимание на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, - высказал свое мнение Александр Седов. Он подтвердил его данными аварийной отчетности и результатами мониторинга, который провели сотрудники ОГИБДД, проверяя пешеходный переходы в Озерском городском округе на соответствие требованиям национальных стандартов.

В ходе заседания заместитель начальника ОГИБДД передал комиссии свои предложения по включению мероприятий в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории ОГО» на 2018 год. В их числе – обустройство пешеходных переходов возле шести образовательных организаций (СОШ №36, ОГКИ, МДОУ №26, СЮТ, ММШ №1, СОШ №34); установка дублирующих знаков над четырехполосными проезжими частями по 17 адресам; замена пешеходной светофорной секции и изменение фазы светофорного цикла на перекрестке пр. Победы – ул. Блюхера; установка или завершение работ по установке ограждений на четырех пешеходных переходах; приобретение светоотражающих элементов для их распространения среди учащихся младших классов.

О том, что удалось сделать в рамках этой «Программы» в 2017 году, на заседании комиссии сообщила начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации ОГО Надежда Белякова. Надежда Григорьевна напомнила, что в план были включены и выполнены в полном объеме следующие мероприятия: обустройство 18 пешеходных переходов (в первую очередь, вблизи детских образовательных организаций), замена 52 существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью, перемещение и хранение 25 брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств (выполнено силами МУ «Соцсфера»). Также на повышение безопасности дорожного движения удалось направить средства, предусмотренные программой «Доступная среда» (оснащен звуковым сигнализатором светофорный объект на пешеходном переходе пр. К. Маркса – ул. Октябрьская). На обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии из бюджета Озерского городского округа было выделено и освоено в полном объеме порядка 107 млн. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда составили 1 млн. 604 тыс. 200 рублей.

Приняв к сведению отчет о проделанной работе, члены комиссии обсудили, что целесообразно включить в перечень работ по «Программе» на текущий год. За основу они приняли план, предложенный ОГИБДД. Скорее всего, он будет дополнен замечаниями, которые направили жители округа в адрес администрации: в том числе, о необходимости ограждений вдоль пешеходного перехода, расположенного по пути в микрорайон Заозерный; об упорядочении движения на перекрестке возле бывшего цветочного магазина по ул. Блюхера; о создании условий для пешеходов на пересечении ул. Дзержинского и ул. Кыштымская и рядом других. Но окончательное решение по перечню работ на текущий год комиссия примет после детального изучения всех обращений граждан путем комиссионного объезда территории и знакомства с положением дел на местности, не на бумаге.

По словам Ивана Сбитнева, комиссия должна определиться с объемом работ до конца февраля, одновременно просчитав стоимость первоочередных мероприятий:

- Уже сегодня понятно, что выделенных по «Программе» средств может не хватить на реализацию намеченного, в связи с чем придется ставить вопрос о дополнительном финансировании. Обоснование одно: откладывать в долгий ящик решение вопросов, связанных с безопасностью жителей, недопустимо.

С этой позицией согласились все присутствовавшие на заседании, они проявили не меньшее единство и заинтересованность, когда зашла речь о профилактике дорожно-транспортного травматизма. По этому вопросу комиссия заслушала педагогов ДТДиМ, занимающихся просветительской работой среди школьников, и учредителей ДНД «Озерские автомобилисты». Состоялся обмен мнениями по поводу того, как развивать эти два направления.

Специалисты ОГИБДД и администрация округа договорились, что в ближайшее время определятся не только с тем, как поддержать наш, лучший в Челябинской области, отряд юных инспекторов дорожного движения, но подумают, как охватить дополнительным образованием и сформировать профильные компетенции у максимального числа школьников – для этого, как вариант, можно создать специальный городской центр с соответствующей материально-технической базой, найти новые формы обучения правилам дорожного движения, привлечь к образовательному процессу не одного-два, а группу опытных экспертов.

О необходимости расширить ряды ДНД правоохранительной направленности «Озерские автомобилисты» (на данный момент ее численный состав – 15 человек) заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по ЗАТО г. Озерск А.В. Печенкин, который высоко оценил помощь добровольцев, содействующих правопорядку на дорогах, но с сожалением отметил, что в Озерском городском округе недостаточно налажена работа по привлечению граждан в добровольные народные дружины. Он призвал жителей округа не бояться проявлять свою гражданскую позицию и вступать в общественное объединение, а крупнейшим предприятиям города предложил ввести систему поощрений за участие в ДНД. Один из членов комиссии – депутат Сергей Гергенрейдер - взял на себя ответственность обсудить эту тему с коллегами по Собранию и основному месту работы.

Итоговым документом заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Озерском городском округе стал протокол, который зафиксировал принятые решения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34709/