На Южный Урал идут 30-градусные морозы

Синоптики обещают южноуральцам резкое похолодание. На этой неделе столбики термометров в регионе опустятся до минус 30 градусов.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня и завтра днем по области ожидается минус 3−8, в низинах до минус 11.

Скорость ветра — 4−9 метров в секунду, отдельные порывы — до 12 метров в секунду.

Ближайшей ночью в регионе температура опустится до минус 18−23, при прояснении — до минус 30. Еще холоднее будет ночь на 23 февраля — минус 20−25, при прояснении — до минус 30. Ветер — 5−10 метров в секунду.

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