Стартует областной телевизионный проект «Марафон талантов»

4 марта и 5 марта в малом зале ДК "Маяк" состоится просмотр кандидатов для участия в I Муниципальном этапе Областного народного телевизионного проекта "Марафон талантов".

За последние четыре года в конкурсе «Марафон талантов» приняло участие более 70 тысяч талантливых южноуральцев. Только в 2017 году участниками конкурса стали более 27 тысяч человек. Пять зональных съемок второго этапа состоялись в городах: Магнитогорск, Сатка, Кыштым, Южноуральск, Челябинск. Медиахолдинг ОТВ выпустил в свет 10 телевизионных программ по 50 минут. По итогам второго этапа в финал вышли 25 самодеятельных артистов и коллективов, 25 мастеров-ремесленников из 30 территорий Челябинской области.

В юбилейный год проведения областного конкурса организаторы «Марафона талантов» приготовили для конкурсантов новшества: изменены условия участия в творческих состязаниях. Главная цель - привлечь как можно больше талантливых южноуральцев и сделать конкурс еще более массовым.

Кроме того, победители "Марафона талантов" прошлых лет выступят c концертами для южноуральцев.

Это будут большие гастроли самодеятельных артистов и коллективов, которые стали известны благодаря конкурсу.

4 марта просмотр состоится с 15 до 17ч, 5 марта с 17 до 19ч.

Справки по участию по т. 66636