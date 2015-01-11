МЧС предупредило южноуральцев о 36-градусном морозе в первый день весны

Столбик термометра 1 марта на Южном Урале опустится до -36 градусов, говорится в оперативном прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций регионального управления МЧС.
По данным ведомства, погоду в Челябинской области в первый весенний день будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ночью южноуральцев ожидают 36-градусные морозы.
Днём преимущественно без осадков, температура воздуха по области составит от -9 до -18 градусов. В отдельных районах туманы, слабая изморозь. Ветер северный с переходом на западный 2−7 м/с, отдельные порывы могут достигать до 12 м/с.
«Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха», — отмечают специалисты ведомства.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Мороз, Южный Урал.
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