Как Озёрск справился с прошедшими снегопадами

На этой неделе на Челябинскую область обрушился циклон: снег шёл несколько дней подряд, выпало рекордное количество осадков! Южноуральские населённые пункты по-разному справлялись с погодными условиями. На федеральной трассе М-5 Урал техника перешла на усиленный режим работы.

Как же Озёрск пережил стихию? Мы связались с директором МУП «УАТ» Александром Лазуткиным, в чьи обязанности входит уборка озёрских дорог, который поведал, что все минувшие дни на улицах города круглосуточно работало до 15 единиц техники. Производилась т.н. «патрульная очистка». Первая смена трудилась с 8 до 20ч, вторая с 21ч до 8 утра. Как отметил руководитель УАТ-а, на проезжей части сугробов удалось избежать. Тротуары прометены механическим способом, не задействованными остались только те, по которым, по тем или иным причинам, не может пройти техника. В частности, это проспект Ленина. На этих участках предстоит поработать дворникам в составе 20 человек, которые сейчас заканчивают приводить в порядок другие объекты.

В данный момент техника предприятия продолжает убирать снег с дорог. Очистить подходы к перекрёсткам и пешеходным переходам – первоочередная задача.

Между тем, многие любители активного отдыха столкнулись с тем, что в среду, 28 февраля, каток на стадион «Труд» представлял собой огромное снежное поле, по которому пройти-то проблематично, не то, что скользить на коньках. По словам начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации ОГО Артура Гаврилова, в ближайшие сутки на каток прибудет трактор, который всё это время был задействован на городских дорогах.