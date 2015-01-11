Что изменится в нашей жизни с началом весны

Клиенты банков смогут восстановить свое право на обслуживание, если докажут, что не отмывали средства и не финансировали террористов.

С 30 марта вступают в силу изменения в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения затрагивают работу довольно большого числа финансовых организаций, среди которых банки, страховые компании, управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребкооперативы, ломбарды и другие организации, проводящие операции с деньгами или иным имуществом. Под предлогом противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, они могли отказать своим клиентам в обслуживании без всяких последствий для себя.

Таким образом они перестраховываются, поскольку за несоблюдение требований "противоотмывочного" закона предусмотрены большие штрафы, поясняет финансовый аналитик Сергей Суверов. "Банки закручивают гайки, и есть клиенты, которые страдают от этого. В основном предприниматели, которых подозревают в нелегальных операциях", - говорит эксперт. Указывать на операции по отмыванию денег могут, например, нетипичные доходы или расходы по сравнению с обычным ведением бизнеса, поясняет он. Скажем, достаточно большой процент оборота наличных средств.

Теперь пострадавшие клиенты могут восстановить свои права. Объяснения клиента финансовая организация должна рассмотреть максимум в течение десяти рабочих дней, а затем сообщить об устранении оснований отказа в обслуживании. Но может случаться и так, что банк заявит о невозможности устранения причин отказа в обслуживании. В этом случае у клиента есть возможность подать заявление в межведомственную комиссию, созданную при Центробанке. Общий срок рассмотрения комиссией заявления не может превышать 20 рабочих дней.

Если комиссия ЦБ признает, что организация не отмывала доходы от преступной деятельности и не содействовала терроризму, банк или другая финансовая организация должны обслужить клиента по его желанию.

"Представители бизнеса жаловались на неправомерные действия банков, жесткие стандарты работы с клиентами. Сейчас происходит небольшая либерализация экономический деятельности с учетом защиты прав предпринимателей и курса на поддержку бизнеса, особенно малого и среднего", - говорит Сергей Суверов.

Но и финансовым организациям дали гарантии от претензий клиентов. Как указано в документе, отказ от обслуживания на основании подозрений в отмывании нелегальных доходов или финансировании терроризма, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности. Это значит, что компенсации от банков клиенты требовать не смогут.

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