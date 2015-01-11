Женщина за рулем Mercedes протаранила машину пенсионерки

Авария произошла сегодня, 1 марта, в Озерске. Одна из участниц аварии госпитализирована.

Дорогу не поделили Mercedes и Mitsubishi. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Машины не разъехались на улице Колыванова.

Предполагаемой виновницей ДТП стала 43-летняя женщина за рулем Mercedes. По предварительной информации, она не предоставила преимущество в движении пенсионерке на Mitsubishi.

В итоге, 65-летнюю автоледи госпитализировали. Получила ли травмы хозяйка Mercedes, не сообщается.

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