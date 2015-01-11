В первый день весны состоялись первые соревнования 7-й областной спартакиады ветеранов спорта и труда Челябинской области: лыжные гонки и шахматы.

Озёрские лыжники, под руководством Исмагиловой А.Х., вновь стали чемпионами в своей группе, набрав 249 очков, и опередив, идущих вторыми, команду Трехгорного на 57 очков. Команда Снежинска набрала 170 очков и стала третьей.

В этом году по положению, подведение итогов осуществляется по количеству набранных очков, то есть: 1- е место – 70 оч., 2-е место – 66 оч., 3-е место – 63 очка.

Команда выступала в следующем составе:

Губайдуллин Геннадий – 2-е место, Булаев Пётр 4-е место, Басилашвили Василий – 2-е место, Князев Сергей 4-е место, Летягина Гульниса – 3-е место, Маслихина Светлана принесла команде-56 очков, Сиротинина Людмила – 54 очка, Давыдова Ольга – 46 очков.

Команда шахматистов под руководством Корнеева А.А., стала 2-й, набрав 168 очков. 1-е место заняла команда Кыштыма – 177 очков, 3-е место Снежинск – 146 очков. Команда выступала в следующем составе: Идт Виктор, Зимин Леонид, Малюк Ирина, Изовит Ираида.

По сумме очков двух видов спорта: лыжных гонок и шахмат – 426 очков, спортсмены-ветераны Озерского городского округа занимают верхнюю строчку таблицы командного зачета, обыграв команды городов Магнитогорска, Златоуста, Миасса и районов города Челябинска.

Поздравляем нашу команду ветеранов с успешным началом областной спартакиады!